Kitzingen vor 18 Minuten

Loch gebohrt in Toilettenkabine

Zwischen Donnerstag, 24. Juni, 7 Uhr, und Freitag, 25. Juni, 7 Uhr, wurde in der Armin-Knab-Straße in Kitzingen eine öffentliche Toilettenanlage beschädigt. Ein unbekannter Täter bohrte ein Loch mit circa zehn Zentimetern Durchmesser in die Trennwand der Toilettenkabinen. Es entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von rund 1000 Euro.