Mainfrankenpark vor 49 Minuten

Lkw touchiert Lkw am Außenspiegel

Ein Lkw, der in den Mainfrankenpark einfuhr, touchierte den linken Außenspiegel eines an einer Bushaltestelle wartenden weiteren Lkw, heißt es im Bericht der Polizei. Während der Verursacher sich entfernte, konnte sich der Fahrer des geschädigten Lkw, der zur Unfallzeit im Führerhaus saß, das Kennzeichen des Verursachers aufschreiben. So konnte mit dem Halter Kontakt aufgenommen werden. Der Verursacher kehrte zur Unfallaufnahme zur Unfallstelle zurück.