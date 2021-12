Obernbreit aktualisiert vor 1 Stunde

Lkw touchiert Auto und fährt weiter

Eine Unfallflucht ereignete sich am Montag um 15.40 Uhr im Karl-Ludwig-Weg in Obernbreit. Während eine 38-jährige VW-Fahrerin vor der S-Kurve in Richtung Ortsmitte wartete, um einen Sattelzug mit blauen Auflieger in Richtung Marktbreit passieren zu lassen, touchierte der Lkw den Pkw und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern, heißt es im Polizeibericht. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.