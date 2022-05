Untersambach vor 1 Stunde

Lkw streift Auto – Fahrer fährt davon und hinterlässt einen 1000-Euro-Schaden

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag, zwischen 7.05 und 7.10 Uhr, in Untersambach. Eine 32-jährige VW-Fahrerin fuhr auf der Sambachstraße in Richtung Wiesentheid, an einer Engstelle ließ die Frau einen entgegenkommenden, bislang unbekannten Fahrer eines Muldenkippers passieren.