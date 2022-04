Hörblach vor 1 Stunde

Lkw streift Auto beim Überholen und setzt die Fahrt fort

Ein 25-Jähriger war am Montagvormittag, um 11.50 Uhr, mit einem Peugeot auf der B22 in Richtung Volkach unterwegs. Kurz nach Hörblach wollte der Mann nach rechts in Richtung Kreisverkehr Schwarzach abbiegen. Währenddessen wurde er von einem bislang unbekannten Lkw-Fahrer mit roten Kühlauflieger überholt.