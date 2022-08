Marktbreit vor 59 Minuten

Lkw stieß beim Rangieren gegen ein Auto

Beim Beliefern eines Supermarktes in Marktbreit stieß ein Lkw-Fahrer beim Rückwärts-Rangieren gegen ein geparktes Auto. Während am Lkw kein Schaden entstand, wurden beim Pkw die Stoßstange und das Rücklicht beschädigt und so ein Schaden von circa 1500 Euro verursacht, teilt die Polizei mit.