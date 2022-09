Geesdorf vor 16 Minuten

Lkw mit gelber Plane fährt gegen Zaun und dann davon

Eine Unfallflucht ereignete sich am Mittwochvormittag, um 10.15 Uhr, in Geesdorf. Ein bislang unbekannter Fahrer eines nicht bekannten Lkw mit gelber Plane fuhr von der Staatsstraße 2260 aus Richtung Kirchschönbach kommend nach rechts in die Rüderner Straße ein.