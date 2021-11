Neuses am Sand vor 59 Minuten

Lkw-Kontrollen bei Neuses ergaben Vielzahl von Verstößen

Bereits vergangene Woche errichteten Beamte der Verkehrspolizei eine Kontrollstelle auf der B 286 bei Neuses am Sand. Bei einem Fahrzeug stellten sie laut Polizeibericht eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 17 km/h fest, was ein Bußgeld von 140 Euro und einen Punkt in Flensburg nach sich ziehen wird.