Am Donnerstagmittag fuhr ein 40-Jähriger mit einem VW auf der Alten Reichsstraße in Iphofen vom Bahnhof kommend in Richtung Knauf Werk. An der Kreuzung Am Galgengrund fuhr ein 48-jähriger Mann mit einem Lkw in den Kreuzungsbereich ein und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.

Bei dem Aufprall verletzte sich der Beifahrer des VWs leicht. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Es entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.

Vorschaubild: © RobsonPL (iStockphoto)