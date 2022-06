Wiesentheid vor 14 Minuten

Lkw-Fahrer bei Unfall verletzt

Verletzt wurde ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall am Mittwochnachmittag, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Demnach fuhr ein 52-Jähriger mit einem Sattelzug auf der Staatstraße 2272 von Feuerbach in Richtung Wiesentheid. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er nach rechts in den Graben, steuerte dann nach links zurück über die Fahrbahn und landete danach im angrenzenden Feld. Hierbei zog sich der Lkw-Fahrer mittelschwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und transportierte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn voll gesperrt. Die Feuerwehren Feuerbach und Wiesentheid unterstützen mit 18 Helfern an der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von circa 5100 Euro.