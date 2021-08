Kitzingen vor 43 Minuten

Lkw fährt auf Auto auf

Am Montagnachmittag fuhr ein 64-jähriger Fahrer eines Pkw auf der Staatsstraße 2271. An der Kreuzung Am Dreistock in Kitzingen bremste der Mann sein Fahrzeug verkehrsbedingt ab, schreibt die Polizei. Ein nachfolgender 25-jähriger Fahrer eines Lkw bemerkte dies zu spät und fuhr auf seinen Vordermann auf. Während am Lkw lediglich das vordere Kennzeichen einen leichten Schaden davontrug, wurde am Pkw das Heck eingedellt. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.