Lkw bleibt an einer Brücke hängen

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag gegen 12.20 Uhr in der Mainstockheimer Straße in Dettelbach ereignet. Der Fahrer eines Lkw fuhr auf der Staatsstraße 2270 von Dettelbach in Richtung Mainstockheim. An der Durchfahrt zur Brücke der Staatsstraße 2450 touchierte er mit der Oberseite seines Lkw-Krans die Brücke, wie es im Polizeibericht heißt. Es splitterten kleinere Betonteile ab.