Rüdenhausen vor 18 Minuten

Lkw beschädigte Autotransporter und flüchtete

Am Dienstagmorgen touchierte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug einen geparkten Autotransporter auf einem Autohof der A 3. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Gegen 1 Uhr bemerkte ein Zeuge auf dem Autohof „Rosis“ der A 3, wie ein Lkw beim Rückwärtsrangieren an einem geparkten Autotransporter hängenblieb und diesen und einen darauf befindlichen Pkw beschädigte, heißt es im Polizeibericht. Anschließend setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried hat die Ermittlungen aufgenommen .