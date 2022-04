Kitzingen aktualisiert vor 1 Stunde

Live-Multivision über den australischen Kontinent

Die Fotografen und Reisejournalisten Dirk und Anita Bleyer zeigen am Sonntag, 10. April, um 17 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen ihre Live-Multivision über den australischen Kontinent. Am Anfang stand ein Traum: Ein Jahr wahre Freiheit zu verspüren, fahren und bleiben, wohin der Wind einen weht und den roten Kontinent in seiner ganzen Vielfältigkeit kennenzulernen. Im nördlichsten Zipfel Australiens waren die Fotografen auf abenteuerlichen Pisten unterwegs, heißt es in der Ankündigung. Sie fuhren über Inseln, die komplett aus Sand bestehen, und drangen tief in das rote Zentrum des Outbacks ein. Die Mischung zwischen Trockenheit, Salz und Bodenschätzen lassen Landschaften von surrealer Schönheit entstehen. Im Regenwald Tasmaniens glimmern fluoreszierende Pilze, an der Küste bricht das Wasser in stockfinsterer Nacht mit intensiv blau leuchtenden Wellen. Kängurus am Strand im Süden werden im Norden von Krokodilen abgelöst. Karten gibt es ab 16 Uhr an der Tageskasse.