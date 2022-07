Volkach vor 36 Minuten

Linkseinfädelstreifen in Volkach überfordert: So eine Verkehrsführung gab es im Landkreis Kitzingen noch nie

"Linkseinbiegestreifen" oder "Linkseinfädelstreifen": Komplizierter Name, verwirrende Situation? Warum manch einer an der neuen Verkehrsführung in Volkach scheitert.