Höchste Konzentration sowie eine bestmögliche Präzision und Bewegungsausführung waren bei den Bundesjugendspielen im Gerätturnen für unsere Schülerinnen gefragt. Vor allem für die Mädchen der 5. Klassen war der Turnwettbewerb ein Höhepunkt im ersten Gymnasialjahr. Viele Schülerinnen wunderten sich in ihrer ersten Sportstunde über die stehenden Turngeräte in unserer Egberthalle. Daran sollen wir nun turnen? Wo doch die meisten Neuankömmlinge das erste Mal einen Olympiastufenbarren oder Sprungtisch zu Gesicht bekamen.

Die nötige Neugierde für das Gerätturnen in Kombination mit Bewegungsdrang brachten die Fünftklässlerinnen mit. Rollen, Stützen, Hängen, Schwingen, Springen, Balancieren, Hüpfen – all diese Bewegungen konnten die Mädchen erfahren. Nicht nur motorisch, sondern auch kognitiv wurden die Kinder beansprucht, da sie ihre Übungsfolgen auswendig turnen mussten. Die dafür nötige Anstrengungsbereitschaft und Konzentration waren für einige Kinder im Sportunterricht neu. Gemeinsam schafften es alle Mädchen mit gegenseitiger Hilfestellung und Unterstützung der weiblichen Sportlehrkräfte, die Übungen trotz Corona-Einschränkungen zu erlernen. Mit Freude kamen einige Schülerinnen sogar in den Mittagspausen in die Sporthalle, um ihre Turnübungen zu perfektionieren.

Bei den Bundesjugendspielen durften die jungen Turnerinnen ihr Können unter Beweis stellen. Alle Mädchen (Klassen 5-8) absolvierten einen Gerätevierkampf: Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken, Boden. In den 5. Klassen wurde ein gemeinsamer Wettkampf durchgeführt, während die anderen Jahrgangsstufen innerhalb ihres Klassenverbandes die BJS ausführten. Die Kampfrichter – weibliche Sportlehrkräfte, Schülerinnen aus der Oberstufe (im Wettkampfturnen), ehemalige Turnerinnen – bewerteten jede einzelne Übung unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades. Die Schülerin Lilly Zang (5c) präsentierte sich von allen Mädchen aus ihrer Jahrgangsstufe am besten und wurde Schulmeisterin. In der Gesamtleistung gewann die Klasse 5a die Klassenmeisterschaften. Es gab zahlreiche Sieger- als auch Ehrenurkunden sowie Teilnehmerurkunden. Die bestplatzierten Mädchen bekamen von Wettkampfleiterin Mona Schwanfelder eine Medaille überreicht.

Von: Mona Schwanfelder (Lehrerin, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)