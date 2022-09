Kitzingen vor 1 Stunde

Liegestühle statt Autos auf den Parkplätzen

"Innenstädte sind nicht allein zum Parken da" - um diese Selbstverständlichkeit stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, veranstalten die beiden Kitzingerinnen Gisela Kramer-Grünwald und Marita Schwab am Freitag, 16. September, von 15 bis 19.30 Uhr den ersten "Park(ing) Day" . Mit der Verwandlung von Parkplätzen vor der ehemaligen Commerzbank in der Kaiserstraße 3, möchte die private Initiative im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche an die Bedeutung von Ruheplätzen, grünen Oasen und Lebenräumen erinnern, wie die Initiatorin Gisela Kramer-Grünwald mitteilt. An Stelle von Asphalt entsteht Platz zum Reden, Spaß haben, musizieren, tanzen, diskutieren, essen und trinken. Die Idee zu diesem weltweit am dritten Freitag im September durchgeführten internationalen Aktionstag stammt aus den USA.