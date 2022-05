Kitzingen vor 23 Minuten

Lieferwagen bleibt an Pfosten hängen, Fahrer flüchtet

Eine bislang unbekannte Person am Steuer eines Lieferwagens blieb am Donnerstag, um 9.45 Uhr, an einem Einfahrtspfosten in der Straße "Zum Oberbäumle" in Kitzingen auf Höhe der Hausnummer 45 hängen. Der Pfosten wurde eingedellt, es entstand Schaden von rund 500 Euro.