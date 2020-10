Kitzingen vor 50 Minuten

Liedermacher-Kabarett in der Alten Synagoge

Mit ihrem Programm "Fliegen mit Dir" kommt Lucy van Kuhl am Samstag, 24. Oktober um 20 Uhr im Rahmen der Vhs-Veranstaltungsreihe "Kultur in der Alten Synagoge" nach Kitzingen. Darüber informierten die Veranstalter mit einer Pressemeldung. Charmant kommentiert die Pianistin in ihren Chansons typische Alltagssituationen und Menschliches. Lucy ist frech und gefühlvoll: Sie frotzelt die Berliner Bio-Gesellschaft und besingt die Sehnsucht von Herrn Schmidt. Die Problematik eines keimfreien Toilettengangs im ICE beschäftigt sie ebenso wie die melancholische Betrachtung eines Schulfreundes im Café, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Themen einer jungen Großstädterin, messerscharf beobachtet und auf liebevolle Art seziert. Karten gibt es im Vorverkauf im Buchladen am Markt und in der Schöningh Buchhandlung.