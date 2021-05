Wiesentheid vor 1 Stunde

"Lichtspiele Wiesentheid": Günter Möderls Kino-Erinnerungen

Eine Mischung aus Wehmut und Nostalgie befällt Günter Möderl, wenn er heute vor dem Eingang zum früheren Schönbornsaal in Wiesentheid steht. In dem seit Jahrzehnten geschlossenen Gebäude, das im Privatbesitz des Adelshauses ist, betrieb sein Großvater Clemens, wie auch später sein gleichnamiger Vater, von 1934 an die „Lichtspiele Wiesentheid“.