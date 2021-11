Wiesenbronn vor 43 Minuten

Lichterwanderung der Geisbergwichtel

Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, brenne auf mein Licht... - so erklang es in Wiesenbronn nicht nur am Martinstag, sondern auch wieder am Tag darauf in den Weinbergen am "Gipfelkreuz" des Geisberges aus zahlreichen kleinen Kehlen. Die Natur- und Wanderfreunde Steigerwald Geisberg Wiesenbronn hatten zur Lichterwanderung eingeladen. Los ging die Wanderung vom Kindergarten aus Richtung Weinberge. Mond und Sterne zeigten sich nicht an diesem Abend, das verhinderte der Hochnebel. Aber es war nahezu windstill und vor allem trocken. Am Geisberg angekommen – die Dunkelheit war bereits hereingebrochen - erkundeten die Kinder das Labyrinth, während sich die Begleiter in Grüppchen auf dem Platz vor dem Kreuz unterhielten. Von vier Schwedenfackeln wurde der Platz in Rot flackerndes Licht getaucht. An diesem trafen sich dann die Kinder und sangen das Lied von Sonne, Mond und Sterne und der Laterne, die nicht brennen sollte.