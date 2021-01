Anlässlich des Internationalen Gedenktags an die Opfer des Nationalsozialismus am Mittwoch, 27. Januar, beteiligt sich der Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen – wie schon im vergangenen Jahr – an einer aktuellen multimedialen Form des Gedenkens: einer Beleuchtungsaktion der deutschen Gedenkstätten auf Initiative des Hauses der Wannsee-Konferenz Potsdam.

Von 17 bis 19 Uhr wird am 76. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz auch die Alte Synagoge Kitzingen illuminiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Fördervereins. Die Aktion wird auf die Website www.lichter-gegen-dunkelheit.de aufgenommen beziehungsweise unter dem Hashtag #LichterGegenDunkelheit verbreitet.

"Passanten sind herzlich eingeladen, über ihre Social-Media-Kanäle mit Fotos oder kleinen Videos den Gedenktag in ihrem Kontaktkreis präsent zu machen. Die ehemalige Synagoge soll auch zum Klangraum werden und Büchergeschenke bereithalten, damit die Erinnerung an die vernichtete jüdische Bevölkerung und Kultur an diesem Abend zu Hause weitergepflegt werden kann", schreibt der Verein.

Logo anfordern: Um eine hohe Wiedererkennung zu erreichen, kann man sich die professionellen Overlays mit dem Logo „Lichter gegen Dunkelheit“ vom Förderverein unter E-Mail Synagoge.Kitzingen@web.de zuschicken lassen.