Marktbreit vor 1 Stunde

Lichtdiebe in der Klasse 4A

Vor kurzem besuchten Mitglieder der "Initiative Junge Forscherinnen und Forscher" die Klasse 4 A der Grundschule Marktbreit. Zum Thema "Wunderwelt Licht" erarbeiteten die Schüler in Gruppen die folgenden Schwerpunkte: "Prisma und Taschenlampe", "Lichtdiebe", "Die Solarzelle als praktische Nutzung der Sonnenenergie". Nach den Experimenten beeindruckten die Gäste die Schüler unter anderem mit einem Mobile, das mit riesengroßen Strahlern farbig beleuchtet wurde. Auf einem Tablet durften die Schüler verschiedene Farben für die Bestrahlung erzeugen und sich am entstehenden Farbenspiel erfreuen. Am Ende der Veranstaltung bedankte sich die Klassenlehrerin Frau Elisabeth Wurl bei dem Leiter Herrn Daniel Friedrich und seinen Mitarbeitern Marvin Grimm und Antonia Moritz für ihre spannende und lehrreiche Wissensvermittlung.