Licht zum Gedenken

Anlässlich des Internationalen Gedenktags an die Opfer des Nationalsozialismus am Mittwoch, 27. Januar, beteiligte sich auch der Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen wieder an einer aktuellen multimedialen Form des Gedenkens. Von 17 bis 19 Uhr war am 76. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz die Alte Synagoge Kitzingen illuminiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Fördervereins.