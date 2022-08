Sulzfelds Bürgermeister Matthias Dusel schwärmt heute noch über sein einstiges Mitmachen bei der Kinderwoche in Ochsenfurt und deswegen hat er die Initiative ergriffen, um den Kindern in seiner zweiten Heimat Sulzfeld ebensolche Erlebnisse zu bescheren. Zum zweiten Mal nach der Premiere im Vorjahr organisiert er die Kinderwoche für Kids zwischen sechs und zwölf Jahren und der Aufdruck auf seinem T-Shirt "Bürgermeister im Einsatz" passt wie die Faust aufs Auge.

"Ich bin damals als Kind mit dem Fahrrad von Winterhausen nach Ochsenfurt geradelt und durfte eine tolle Woche erleben, was ich nie vergessen werde", verrät Matthias Dusel. Solche schönen Tage mit Abenteuer-Charakter und großem Spaßfaktor den Kindern zu bescheren, dieses Vorhaben beseelt das Ortsoberhaupt und er ist eine ganze Woche lang vom morgens bis abends dabei.

52 Mädchen und Buben betreut

Waren im vergangenen Jahr 30 Kids dabei, gibt es heuer gleich 52 Mädchen und Buben zu betreuen. "Und ich musste schon im Januar den Termin bekannt geben, weil manche Eltern sich mit ihrer Urlaubsbuchung danach richten", sagt der Organisator. Gleich am ersten Tag begannen die Kids nach der Einteilung und dem Verkünden von wichtigen Ansagen mit dem Hüttenbau. Im vergangenen Jahr waren die gebauten Hütten versteigert worden und davon Holz und Getränke für dieses Jahr gekauft.

An die Paletten als Korpus nageln die Kids die Bretter für ihre Hütten und sie werden noch eine Woche länger stehen bleiben, damit manche nach der offiziellen Kinderwoche noch weiter dort spielen können.

Matthias Dusel hat sich ein attraktives Programm ausgedacht, so kochen die Kids am zweiten zusammen mit ihren Betreuern Spagetti Bolognese – die besser hätten nicht schmecken können. Dazu kommt noch eine Führung durch den Altort und die Besichtigung des Weinkellers von Ulrich Luckert. Neben dem Weiterbauen an den Hütten folgt tags darauf ein Dorfquiz, wo sich herausstellt, wer am besten aufpasst.

Pommes selbst geschnitten

Ein weiteres Highlight ist das Essen bei Wirtin Anna Nitsche im Goldenen Löwen, dort dürfen die Kids selbst ihre Kartoffel für die Pommes selbst schneiden und die Schnitzel panieren. Derweil decken die Kleinsten die Tische ein. Tag vier bringt dem Nachwuchs einen Kino-Nachmittag im Rathaus und sprichwörtlich Feuer und Flamme sind die Kids beim abschließenden Blaulicht-Tag mit den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr und der Wasserwacht.

Praktischerweise tragen alle Mädchen und Buben orange Kappen mit Namen darauf – denn 52 Namen kann sich der Bürgermeister sich dann doch nicht alle merken. "Die Kinderwoche fördert die Dorfgemeinschaft", weiß Matthias Dusel und er lobt die Unterstützung vieler Eltern als Betreuer an den fünf Tagen. Da kommt ein Vater und drückt dem Bürgermeister Geld in die Hand, um dafür eine Runde Eis für alle zu spendieren und eine Mama schließt sich an und spendiert eine weitere Runde für den nächsten Tag.

"Ich will die Kinderwoche in der Zukunft jedes Jahr machen", hat Matthias Dusel eine willkommene Ankündigung für Kinder und Eltern gleichermaßen. Das Ortsoberhaupt opfert gerne eine Woche seiner Freizeit und seine Kindheitserlebnisse haben ihn so geprägt, dass er heute das Lachen und die freudigen Gesichter der Kinder als schönen Lohn für sein außerordentliches Engagement empfindet.