Rödelsee vor 1 Stunde

Leuchten und Schilder von Baustelle entwendet

Im Zeitraum von Samstag, 10 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, entwendeten Unbekannte von der Baustelle des Kindergartens in der Großlangheimer Straße in Rödelsee zwei Warnleuchten sowie ein Verkehrszeichen, heißt es in einer Polizeimeldung. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt circa 200 Euro.