Ihren letzten Schultag nicht nur vor den Sommerferien, sondern für immer hatten am Freitag drei Lehrkräfte des Franken-Landschulheims (FLSH) Schloss Gaibach. Schulleiter Bernhard Seißinger verabschiedete mit Martina Kaiser, Wolfgang Walther und Katharina Vollath-Aschenbrenner drei langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand. Urkunden und Geschenke waren äußere Zeichen des Dankes bei der Verabschiedungsfeier.

"Eine große Dame des Schulsports", nannte Seißinger Martina Kaiser. Nach Beendigung ihres Studiums und ihrer pädagogischen Ausbildung war die vielseitige Sportlehrerin und studierte Geographin in einer Reihe bayerischer Städte tätig. Vor 27 Jahren kam sie nach Gaibach. Von Anfang an wurde sie vor allem im Sportunterricht an der Außenstelle in Gerolzhofen eingesetzt. Den Schülerinnen habe sie Konsequenz und Durchhaltevermögen vorgelebt. Ihre Freude an Geographie vermittelte sie in Oberstufenseminaren.

30 Jahre lang das Sommerfest organisiert

Wolfgang Walther blickt auf eine Dienstzeit von 40 Jahren zurück. Nach Abschluss von Studium und Referendariat trat er 1986 in den Dienst des Zweckverbandes Bayerische Landschulheime. Seine große Leidenschaft galt den Fremdsprachen. So wurde er in Leistungskursen der Oberstufenjahrgänge eingesetzt. 2009 betraute man ihn mit der Fachbetreuung für Französisch und stellvertretend für Englisch. "Ganz nah am Puls der Zeit", so Seißinger, lud Walther fremdsprachige Gäste mit Freude ein, ihn in den Unterricht zu begleiten. 30 Jahre organisierte er das Sommerfest.

Als "Königin der Flexibilität" bezeichnete der Schulleiter Katharina Vollath-Aschenbrenner, die seit 18 Jahren am FLSH unterrichtete. "Froh und erleichtert war der seinerzeitige Schulleiter, als Katharina Vollath-Aschenbrenner ihm 2004 zusagte, den kurzfristig entstandenen Bedarf im Fach Latein abdecken zu helfen", erinnerte Seißinger. Nach abgeschlossener Gymnasiallehrerausbildung hatte sie auch andere Berufsfelder kennengelernt, bevor sie in die Sprachwelten des Lateinischen wie des Französischen einführte. Die kunst- und sprachbeflissene Kollegin habe so manches Treffen mit prägnant formulierten Analysen bereichert und stets ein großes Herz für ihre Schülerinnen und Schüler gezeigt.