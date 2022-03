Zur letzten Sitzung vor den Pfarrgemeinderatswahlen trafen sich die Pfarrgemeinderäte aus Sommerach mit Malte Krapf vom Pastoralen Raum Sankt Benedikt im Pfarrhaus Sommerach. In dieser Sitzung wurden die vergangenen vier Jahre intensiv reflektiert, teilt Schriftführerin Ursula Walter in einem Schreiben mit.

Des Weiteren wurden folgende liturgische Termine festgelegt: Am Gründonnerstag Wortgottesfeier mit einer Agapefeier und kleiner Weingabe; Am Karfreitag Liturgiefeier mit Kreuzverehrung; am Karsamstag, um 21 Uhr, Auferstehungsfeier mit Pater Phillippus.

Anlässlich des Ukrainekriegs wird am Sonntag, 3. April, um 18 Uhr, am Kirchplatz zu einem Friedensgebet eingeladen. Die ewige Anbetungsstunde findet am Donnerstag, 28. April, im Anschluss an den Abendgottesdienst statt. Die heilige Erstkommunion wird am 14. Mai gefeiert.

Schließlich wurde auch nach Anfrage der Pfarrei Dimbach beschlossen, wieder am 3. Juli eine Wallfahrt nach Dimbach durchzuführen.