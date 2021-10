Dettelbach vor 50 Minuten

Lesestunde im Skulpturenpark

Während den Sommerferien ging die Stadtbibliothek Dettelbach neue Wege. Nie hätte Bibliotheksleiterin Lea Bühler gedacht, dass sie der Corona-Zeit mal etwas Gutes abgewinnen kann. Doch wie heißt es so schön? „Not macht erfinderisch“. Und so kam das Bibliotheksteam auf die Idee eine Sommerbibliothek am Skulpturenpark zu organisieren. Da war es eine glückliche Fügung, dass zu diesem Zeitpunkt der Deutsche Bibliotheksverband das Förderprogramm „Vor Ort für alle – Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen“ anbot. Die Stadtbibliothek bewarb sich mit ihrer Idee und kurz vor den Sommerferien erhielt sie die Zusage. Nun hieß es schnell die Ideen umzusetzen. Transportable Campingmöbel, Sitzkissen, Bastelmaterial und sonstiges Zubehör musste gekauft, sowie ein Banner und ein Programmflyer in Auftrag gegeben werden.