Zum Artikel "Hitzige Diskussion um große Eventanlage" vom 9. Oktober über die Umgestaltung des früheren Waldgasthofes in Rehweiler erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift.

Ich bin der Meinung, dass der Autor des Textes, Andreas Stöckinger, verkennt, wie sehr die Ankündigungen von Herrn Öchsner auf dessen Homepage Rehweiler Bürger zutiefst erschreckt haben und die Anliegerversammlung die bislang einzige Möglichkeit war, hierüber in ein direktes Gespräch einzutreten. Zum Zweiten wird in seinem Artikel nicht deutlich, dass Herr Öchsner plötzlich an diesem Abend eine 180-Grad-Wendung vollzogen hat ("Radfahrer, Wanderer") – können wir ihm jetzt glauben? Wenn nicht, dann werden die Bürger von Rehweiler einen sehr hohen Preis zu zahlen haben. Warum gibt es Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Herrn Öchsner?

Weil er gestern so und heute so spricht; weil er seine eigene Homepage nicht kennen will; weil er Fragesteller nicht ausreden lässt; weil er keinerlei konkrete Antworten gegeben hat, wiewohl dies Sinn und Zweck der Veranstaltung war. Ich denke, ich spreche im Namen vieler Rehweiler Bürger, wenn ich den Autor hiermit bitte, seine Haltung zu der Problematik noch einmal zu überdenken.

Christoph Bossert

96160 Geiselwind