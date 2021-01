Zum Artikel "Neue Postfiliale in der Südstadt" vom 22. Januar erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Die Vorstellung der neuen Postfiliale in der Südstadt bedarf inhaltlich der Richtigstellung. Die so genannte "Stadtpost" befand sich anders als dargestellt nicht in Bahnhofsnähe, sondern am Gustav-Adolph-Platz und wurde bereits schon vor Jahren geschlossen. Dort befindet sich heute das Stadtbauamt.

Die ebenfalls angesprochene Post gegenüber dem Bahnhofsgebäude war in der Bevölkerung als "Bahn-Postamt" bekannt. Die Bezeichnung rührt von der früheren Aufgabe her, Briefe und Pakete nach Vorsortierung zur weiteren Verteilung zu Zügen mit eingestellten Postwagen der Bahn zu bringen.

Im übrigen vermisse ich Hinweise auf Parkmöglichkeiten für Kunden, denn die Parkplatzsituation in der Inneren Sulzfelder Straße ist bekannt prekär, ähnlich wie man sie vor dem Bahnpostgebäude gewohnt war.

Kurt Mühlbauer

97318 Kitzingen