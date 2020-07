Leserforum: Zu viele Radfahrer in Volkach

Zum Artikel "Kaum einer trägt Mundschutz" vom 29. Juli erreichte uns folgender Leserbrief:

Volkach wird seit Wochen am Wochenende von Radfahrerhorden überrollt. Die Security ist tapfer, aber machtlos. Da hilft nur ein Ausschluß der Radler – außer man hat eine nachgewiesene Unterkunft in der Altstadt – sowie eine Zugangsbeschränkung zur Altstadt, gemessen an den Sitzplätzen der Gastro.

Sicherlich unpopuläre Maßnahmen, aber eine wirkungsvolle Möglichkeit, einen Hotspot zu verhindern.

Jürgen Müller

97332 Volkach