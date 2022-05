Der Vorwurf, Investoren nehmen viel Geld in die Hand und riskieren in so einer exponierten Lage einen Schwarzbau mit Außengauben, ist grotesk. Auf so eine Idee muss man erst mal kommen. Der weitere Zeitungsbericht liest sich wie eine Verwechslungskomödie über vergossene Milch: Keiner war es gewesen und alle waren dabei.

Die Regierung von Unterfranken sowie auch das Denkmalamt entscheiden erst einmal nach ihren Richtlinien. Das Stadtbauamt erinnert sich nicht mehr nachprüfbar an Absprachen, die Architekt und Bauherr als klare Baufreigabe verstanden haben. Die Amtspersonen der Stadt und eine Reihe von Stadträten stellen sich hinter das Recht. Eine beliebte Methode, weil man sich nicht erklären muss und somit Arbeit und möglicherweise Ärger erspart bleiben.

So sind Architekt und Investor gutgläubig in ein Minenfeld geraten, das mit Handschlag und Ehrenwort nicht mehr zu überwinden ist. Alle Beteiligten bestehen nun auf ihre Positionen, die möglicherweise unklar, missverständlich oder falsch sind. Amtsentscheider verfügen über Ermessensspielräume, die aus scheinbar festgefahrenen Lagen herausführen können. Diese Instrumente können einen fairen Dialog anstoßen, der den Anforderungen und Interessen gleichermaßen dient.

Keinem Mitarbeiter des Denkmalamtes kann man vorwerfen, daß er im Jahr 1908 oder 1923 noch nicht auf der Welt war. Historische Aufnahmen aus dieser Zeit belegen aber, dass Gauben in der zweiten Ebene schon früher vorhanden waren. Ein relevanter Aspekt, der vielleicht so noch nicht in die Beurteilung einfließen konnte. Der Kitzinger Gaubenfehler, der vermutlich gar keiner ist, sollte noch einmal bewertet und insgesamt entgegenkommender geregelt werden.

Das Thema ist ein Dauerläufer, aber noch keine unendliche Geschichte. Verbote oder Ablehnungen sind nie hilfreich, weil sie immer zu Verdrossenheit eines Partners führen. Die beiden Bauherren sind angesehene Unternehmer und als Menschen in der Stadt und darüber hinaus sehr geschätzt. Ich mag mir nicht vorstellen, wenn diese Immobilie an dubiose Geschäftemacher gegangen wäre und als Wohnruine verkommen würde. Ich wünsche mir eine Lösung, die allen das Leben nicht unnötig schwer macht.

Albrecht Kämmerer

97318 Kitzingen