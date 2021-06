Zu "Abwasserkanal für drei Millionen" vom 7. Juni erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift:

Großlangheim will seine Kläranlage auflösen und das Schmutzwasser nach Kitzingen leiten. Schön und gut, aber dieses ganze Großlangheimer Abwasser fließt erst einmal zusätzlich in den seit Jahren überlasteten Kanal in der Richthofenstraße. Dieses alte Rohr nimmt aber schon die Schmutzwässer aus den neuen Gewerbegebieten Lochweg, Dreistock und Giltholz auf und dazu kommt noch der laufend erweiterte Flugplatz (conneKT), sowie die Häuser und Hotels im Richthofen- und Corlettcrcle. Das ergibt natürlich einen immer größeren Rückstau in die tieferliegenden Wohnhäuser in der Richthofenstraße.

Da das Regenüberlaufbecken (RÜB An der Farbmühle) nicht viel Wasser speichern kann, läuft das ganze braune Schmutzwasser dann ungeklärt über den Bimbach in den Main. Man sieht dann nach jedem Starkregen, wie das Auslaufgitter des RÜB sich dann mit allen oben schwimmenden Stoffen des Kanals zusetzt und das Abwasser noch mehr zurückgestaut wird. Natürlich wird dieses Gitter vom Bauhof wieder gereinigt, aber meistens nicht automatisch, sondern erst nach einer Mitteilung von mir. Das kann aber kein Dauerzustand sein, denn Abwasser darf erst über eine Kläranlage in den Main fließen.

Ich nehme an, dass sich die Etwashäuser Stadträte bestimmt um dieses Problem kümmern, so wie sie sich vielleicht einmal um die defekten und verschmutzten Straßen, Rad- und Gehwege und die Wege im Etwashäuser Friedhof kümmern.

Karl-Heinz Conrad, 97318 Kitzingen