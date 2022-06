Zu dem Artikel "Eine Straßenbahn für Kitzingen?" vom 25. Mai erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift:

Der Oberbürgermeister der Stadt Kitzingen „möchte möglichst schnell einen nachhaltigen und attraktiven ÖPNV im Stadtgebiet etablieren“.

Der Anstieg der Jahresmitteltemperatur in unserer Region hat aktuell, ausweislich der Studien von Prof. Dr. Paeth, dem Klimaforscher der Uni Würzburg, bereits 1,6 Grad erreicht, also die wünschenswerten 1,5 Grad des Weltklimagipfels von Paris, 2015, bereits überschritten. Dabei bezieht sich dieser Wert nicht auf die vorindustrielle Zeit des 19. Jahrhunderts, weil in Bayern erst ab 1920 regelmäßig Klimadaten erhoben wurden. Nach Auffassung aller ernst zu nehmenden Fachleute muss bis 2030 radikal umgesteuert werden, um nicht bei einem Anstieg von über 4,5 Grad zu enden. Dazu sind alle Verwaltungsebenen gefordert, auch die Kommunen!

Nach den gegenwärtigen Erkenntnissen zum Autonomen Fahren ist frühestens nach 2030 mit einer Serienreife zu rechnen. Die rechtlichen Probleme werden wahrscheinlich noch eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Der zuständige Experte des renommierten Instituts für Urbanistik, Berlin, sieht darüber hinaus gerade für den städtischen Raum die Umsetzung des Autonomem Fahrens sehr pessimistisch.

Wie wäre es denn, wenn in Kitzingen das seit Jahren vorliegende Radwegekonzept endlich umgesetzt würde. Das Anrufsammeltaxi könnte in ein City-Taxi mit E-Taxen überführt werden. Wie wäre es denn, wenn in Abstimmung mit der Thüga, die LKW Kitzingen die Energieversorgung in Richtung Nachhaltigkeit steuerten?

Wie wäre es, wenn die Stadt Kitzingen sich an die Spitze des nachhaltigen Fortschrittes setzte und den Zusammenschluss der Kommunen im Landkreis zu einer Klima-Allianz fordern würde?

Wenn es den heutigen politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen nicht gelingen sollte, den Anstieg der Temperatur drastisch zu beschränken, werden ihre Enkel sie dafür verfluchen!

Darüber hinaus sind die Kosten für dieses Projekt viel zu hoch und nicht wirtschaftlich, ebenso muss ein entsprechender Energiebedarf berücksichtigt werden, bezüglich der Abhängigkeit des Energiebedarfes geht man hier den falschen Weg. Die Verantwortlichen sollten sich über nachhaltige Lösungen Gedanken machen und auch die Bürger dabei mit einbinden.

Michael Sobeck

97318 Kitzingen