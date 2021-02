Kitzingen vor 1 Stunde

Leserforum: Wenn das Lachen auf den Lippen gefriert

In der gegenwärtigen Krisenlage halte ich die umfangreiche Berichterstattung über den Faschingsorden des Ministerpräsidenten für unangebracht. Bayern hatte und hat bei Corona die Nase vorn. Leider im negativen Sinn. Hier traten die ersten Fälle auf. Nachdem es am 23. Januar 2020 in Oberbayern wohl schon zu einer Gefährdungslage gekommen war, hielten die Taskforce für Infektiologie, das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und das Bayerische Gesundheitsministerium kurz darauf eine Pressekonferenz ab.