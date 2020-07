Dettelbach vor 1 Stunde

Leserforum: Wählerbetrug in Reinform

Es ist ein Wählerbetrug in Reinform, den der jüngst gewählte Bürgermeister von Dettelbach Matthias Bielek gleich zu Beginn seiner Amtszeit begangen hat. Wie am 27. Juli berichtet, hat Herr Bielek am 5. Februar öffentlich vor Hunderten von Dettelbacher Bürgern versichert, dass er im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister seine Tätigkeit als Sportmoderator aufgibt und 365 Tage im Jahr 24 Stunden pro Tag für die Bürger tätig sein werde.