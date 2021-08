Zum Artikel "Von unprofessionell bis Respekt" vom 6. August erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Hubert Aiwanger hat mit seiner Impfverweigerung – und was anderes ist das nicht – allen Impfunwilligen in Deutschland so richtig den Rücken gestärkt. Punkt ! Er hat der Pandemiebekämpfung damit richtig geschadet. Punkt !

Wenn ein Freie-Wähler-Urgestein wie Sie, lieber Josef Mend, dann so herumeiert, dann ist das wirklich nur noch Wahlkampf.

Einerseits freuen Sie sich, dass Sie endlich den vollen Impfschutz haben, und sagen auch klar: „Warum folgen wir nicht der Wissenschaft, die klar und deutlich das Impfen der Erwachsenen für den besten Schutz hält?“ Andererseits stellen Sie sich mit Ihren Aussagen vor Hubert Aiwanger, der jetzt für 20 Millionen Impfmuffel, Impfskeptiker und Impfverweigerer so etwas wie ein Vorbild ist.

Von einem langjährigen Bürgermeister hätte ich mir mehr Objektivität gewünscht, als nur den völlig getrübten Blick durch die Freie-Wähler-Parteibrille. Schade!

Völlig unverständlich ist mir auch, wenn ein stellvertretender Krankenhausvorstand wie Sie, Dr. Uwe Pfeiffle, das Argument von Hubert Aiwanger „Ihm ist der wissenschaftliche Erkenntnisstand aktuell zu wenig überzeugend“ gutheißt. Geht’s noch? Sie sind der Fachmann. Und Sie unterstützen eine solche Aussage. Das ist doch eine Verhöhnung für alle, die sich haben impfen lassen. Auch Sie sollten die Parteibrille abnehmen!

Da können noch Hunderte von Impfbussen durch die Lande fahren, sie werden nicht so viele Menschen impfen können, wie Hubert Aiwanger mit seiner Haltung verschreckt hat!

Clemens Köberlein

97359 Schwarzach am Main

