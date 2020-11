Zum Artikel "Wohnmobilisten werden abkassiert" vom 18. November über die Preiserhöhung des Volkacher Stadtrates für einen Wohnmobil-Stellplatz am Main erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Es ist eine sehr überhebliche Selbsteinschätzung, dass Wohnmobilisten-Gäste zukünftig eine Preiserhöhung von über 80 Prozent (!), nämlich von 5,50 Euro auf 10 Euro, ohne Mehrwert bezahlen müssen.

In Escherndorf kostet eine Übernachtung am Womoplatz, der dem Campingplatz angeschlossen ist, einen ähnlichen Preis. Dort sind jedoch die Nutzung der Ver- und Entsorgungsstation sowie die Nutzung der top-sauberen Sanitäranlagen (WC und Dusche) im Preis inbegriffen, Strom kann gebucht werden. (Aussage M. Hornung und A. Hirt: "Die kommen in Volkach auch bei 10 Euro.")

Bei uns in Volkach ist jedoch ausschließlich die Nähe zur Altstadt das Plus, denn der Blick auf das Sand- und Kieswerk auf Astheimer Seite und der Staatsstraße sowohl der Geräuschpegel ab 6 Uhr früh über die Brücke sind nicht gerade einladend. (Aussage H. Strecker: Sie könnten Ihr Womo ja drehen) Der Geräuschpegel bleibt jedoch der Gleiche.

Vom ungepflegten Platz bei Hitze/Staub oder Regen nicht zu sprechen. Stromanschluss sowie Toilettenanlagen/Duschen etc. gibt es in Volkach gar nicht!

Die Wohnmobilisten kochen selten selbst, sondern lassen in unserer Gastronomie und den ansässigen Geschäften wirklich viel Geld. Aber das scheint unser "nichtselbstständiges" Gremium nicht zu interessieren. Aktive Wirtschaftsförderung gerade zu diesen schwierigen Zeiten sieht anders aus!

Warum hat Mann/Frau sich nicht auf einen Kompromiss einigen können? Gebührenerhöhung ja – aber bitte moderat. Zum Beispiel wie jetzt in Astheim und Fahr auf 8 Euro und dann nach hoffentlich baldiger Ertüchtigung des Platzes in Volkach eine nochmalige Erhöhung.

Würde zum Beispiel ein Gast oder würden Sie selbst eine hochpreisigere Übernachtung ohne jeden Mehrwert buchen, nur weil sich diese in einer TOP-Lage befindet? (Aussage P. Kornell: Die Lage zählt.)

Ich glaube es nicht und finde, dass die nun beschlossene Preiserhöhung eine "Abzocke" sondersgleichen ist!

Ich bin mit M. Maiberger und J. Flammersberger der gleichen Meinung, dass eine Erhöhung der Übernachtunsgebühren nur die Zahl der " wildparkenden Wohnmobile" drastisch erhöhen wird. Es ist nämlich jedem Wohnmobilisten gesetzlich erlaubt, an einem öffentlichem Parkplatz eine Nacht ohne jegliche Übernachtunsgebühr zu übernachten.

Ein klassisches Eigentor hat sich die Stadt Volkach (leider) wieder einmal geschossen – die umliegenden Gemeinden/Städte werden davon profitieren und sich freuen!

Ingrid Dusolt

97332 Volkach