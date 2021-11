Zu m Artikel "Danzberger hört auf" vom 10. November erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift:

Mit großem Bedauern habe ich Ihren Bericht über das Aufhören des Busunternehmens Danzberger gelesen.

Fragwürdig finde ich, dass nur der Preis zählt bei einer Ausschreibung. So ist es doch mindestens genauso wichtig, zu berücksichtigen, dass nicht beispielsweise ein Bus erst von weit her kommen muss, sprich lange Wege zurücklegt. Ebenso vielleicht auch die Historie eines Familien-Betriebs, welcher in der Region ein Garant ist für sehr gut geplante, zuverlässig geführte Busreisen und ebenso zuverlässigen Personennahverkehr.

Gerade in den letzten Jahren hat die Firma Danzberger ihr Angebot deutlich ausgeweitet, sodass man z.B. Würzburg sehr komfortabel stündlich erreichen konnte, und somit zu einer deutlichen Verbesserung des ÖPNV beigetragen, der ja bekanntlich bei uns ansonsten extrem hinkt! Nachdem auch die Mainschleifenbahn wieder einmal um zwei Jahre nach hinten rutscht, in meinen Augen unerlässlich!

Hoffen wir, dass dies nicht wieder ein Rückschritt in Sachen Mobilität im ländlichen Raum ist!

Vielen Dank an Familie Danzberger und alles Gute!

Doris Geiger

97332 Volkach