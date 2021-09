Zum Artikel "Vollsperrung der Autobahn – Brücke wird abgebrochen" vom 12. Juni erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift:

Hiermit möchte ich meinen Unmut kundtun über ein Ereignis, welches nicht nur ich, sondern auch viele Dettelbacher Ortsteil-Bewohner nicht verstehen: Im Zuge des sechsspurigen Autobahn-Ausbaus der A 3 wurde die Ortsverbindungsbrücke vom Mainsondheim nach Albertshofen über der Autobahn A 3 am 10. Juni abgerissen. Um jetzt nach Kitzingen zu kommen, muss ein Umweg durch den Kitzinger Staatsforst genommen werden.

Allgemein war man nach dem Abriss der Meinung, dass die Bauarbeiten nun zügig beginnen würden. Heute, drei Monate nach dem Brückenabrisse ist in diesem Bereich nirgendwo ein weiterer Baufortschritt erkennbar, selbst die teilweise abgerissenen Brückenlager sind immer noch sichtbar. Warum plant man einen Brückenabriss, der nur eine Nacht gedauert hat, schon so früh? In der nun dunkler werdenden Jahreszeit ist man gezwungen, eine ganze Strecke durch den Wald zu fahren mit all seinen Gefahren. Durch die längere Ausweichstrecke sieht die Ökobilanz (besonders durch Wald) auch schlechter aus.

Scheinbar sind das alles aber keine Argumente für die Autobahn-Planer, die stur ihre Terminpläne verfolgen.

Meines Wissens ist für die Wiederbefahrbarkeit der ursprünglichen Strecke eine Bauzeit von eineinhalb Jahren geplant. Bei dem Baufortschritt, der derzeit an den Tag gelegt wird, kann man sicherlich nochmal ein Jahr oberdrauf packen.

Klaus Gallena

97337 Mainsondheim