Zu "Jugendliche wünschen sich einen Bikepark" vom 25. Januar erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Ein honoriger Großlangheimer sagte einmal zu mir: "Rödelsee macht das gleiche wie Großlangheim, nur teurer." Ok, wollen wir diese These mal dahin gestellt lassen, aber bei dem Thema "Bikepark", der diese Woche im Gemeinderat war, ist mir dieser Ausspruch wieder eingefallen.

Aber von Anfang: Wir hatten in Rödelsee vor Jahren am Schulhof einen Basketballkorb, der für viele Jugendliche ein Treffpunkt war. Es ging auch zivilisiert zu, es wurde ganz einfach Basketball gespielt. Bis einem, etwas weiter entfernten Anwohner, das sportliche Treiben zu laut wurde. Also sorgte dieser dafür, dass der Korb auf den Rasen versetzt wurde. Jeder weiß, der ein wenig Ahnung von Basketball hat, dass dies der Tod dieses Sports ist.

An gleicher Stelle befand sich eine Schulwiese. Jeden Tag trafen sich die Kinder unterschiedlichen Alters, um Fußball zu spielen. Das Tor war die Schulwand, soweit so gut. Eines Tages fiel dem Schuldirektor ein, dass an "Meine Schulwand" nicht geschossen wird. Verordnung: Spiel und Schussverbot.

Wir hatten einen Handball-Sportverein. Viele Kinder gingen, wie Generationen vor ihnen, ihrem Handballsport nach. Durch das unumsichtige Treiben des Managements wurde der Verein in den Ruin getrieben. Fazit: Der finanzielle Schaden wird irgendwann ausgeglichen. Sportlich ist der Verein am Ende.

Drei Beispiele über sportliche Aktivitäten, die die Gemeinde wenig oder gar nichts kosteten.

Nun der Vorschlag des Jugendreferates, einen Bikepark den Jugendlichen zur Verfügung zu stellen. Nicht nur, dass er 50 000 Euro kosten soll oder in Rödelsee wahrscheinliche 100 000 Euro. Die Jugendlichen werden sich natürlich, wenn sie es nicht schon haben, auch geeignete Fahrzeuge im Wert von bis zu 5000 Euro zulegen. Bravo!

Wie sagte noch der Großlangheimer oder anders "Es war schon immer etwas teuerer ein besonderen Geschmack zu haben."

P.S.: Mountainbiking über Stock und Stein und um den Schwanberg käme natürlich wegen der Trivialität auf keinen Fall in Frage. Kostet ja nichts.

Karl Heinz Häckner

97348 Rödelsee