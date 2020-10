Zum Artikel "Ärger mit dem Autobahn-Ausbau" vom 26. September erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift:

Danke an die Lokalredaktion für den Artikel über die Verkehrslage in Wiesentheid während des Ausbaus der A 3. Dank auch an Gemeinderat Heinrich Wörner und unseren neuen Bürgermeister, Klaus Köhler, die sich für ein baldiges Ende dieses unerträglichen Zustands einsetzen. Durch Parken auf der Bahnhofstrasse konnte das Tempo und die zerstörerische Kraft dieser herasausenden Baustellenfahrzeuge auch etwas gemildert werden. Danke!

Aber: Nach Ende dieser Zeit bleibt das Problem bestehen. Die Durchfahrt des Schwerlastverkehrs durch unseren Ort wird das Leben der Anwohner weiterhin schwer beeinträchtigen. Stichworte: Lärm, Schäden an der Bausubstanz, Luftverschmutzung usw. Dabei gäbe es jetzt bereits eine Umgehung durch die Mählingspange. Ein paar Schilder und Wiesentheid fühlt sich lebenswerter an.

Ein Verbot zur Nachtzeit wäre ein erster Schritt. Die Argumente der höheren Behörden orientieren sich ja zum Teil an alten gesellschaftlichen Normen. Zur Erinnerung: Die ansonsten gutmütigen Wiesenheider haben schon mal in der "Salatkrise" gezeigt, dass es Alternativen gibt.

Herbert Deininger

97353 Wiesentheid