Zu "Kitzinger Landwirtin kritisiert Vernichtung von Ackerflächen" vom 10. Mai erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Ist ein wertvoller Ackerboden im Nachbarlandkreis wichtiger als ein hochwertiger Gartenboden in Kitzingen?

Guter Ackerboden im Ochsenfurter Gau dient hauptsächlich der Gewinnmaximierung der Zuckerindustrie, bei der natürlich auch viele Landwirte beteiligt sind! Da wundert man sich nicht wenn eine ehemalige Kreisbäuerin diesen “glyphosatgesättigten“ Boden für den Zuckerrübenanbau erhalten will. In Kitzingen ist sie als Stadträtin allerdings dafür, dass wertvoller Gartenboden im „Wasserland“ versiegelt wird!

Dieser Sinneswandel ist schon merkwürdig! Das eigentlich nicht so reiche BRK will am Lochweg in einem Hochwassergebiet eine neue Rettungsstation bauen, bei der schon für den Baugrund viel Geld im wahrsten Sinn des Wortes versickert! Da ist ein großer Teil der Stadtoberen allerdings dafür. Scheinbar gibt es doch große Bodenunterschiede oder ist das schon bodenlos?

Da bei der ersten Alarmausfahrt auf die Nordtangente durch die vorhandene Lärmschutzwand nicht nur die Blaulichtsicht, sondern auch das Signalhorn behindert wird, kann es leicht sein, dass einer der vielen Paketlaster, die mit großem Schwung den Berg herunterkommen, gelbe Flecken auf den Rettungswägen hinterlassen!

Übrigens mit viel gutem Willen findet man entlang der B 8 in Kitzingen leer stehende Gewerbeflächen, welche mindestens genauso geeignet sind und die Hilfsfristen sogar verkürzen!

Karl-Heinz Conrad

97318 Kitzingen