Zum Artikel "Gurdulics neue Pläne" vom 10. Dezember erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Zahlreiche Fragen kommen auf, wenn man die Gemeinderatssitzung in Rödelsee zu den geplanten Erweiterungsplänen der Firma Knettenbrech und Gurdulic (K&G) verfolgt hat oder den zugehörigen Artikel liest: Die Gemeinderatsitzung war zwar öffentlich, allerdings wurde durch den 2. Bürgermeister gleich zu Beginn klargestellt, dass Fragen oder Anmerkungen aus dem Publikum nicht zulässig sind.

Wieso gibt man den betroffenen Anwohnern nicht die Möglichkeit, Antworten auf Ihre Fragen zu finden oder zumindest Falschaussagen richtig zu stellen? Beispielsweise wurde behauptet, dass es keine Beschwerden in diesem Jahr wegen Lärmbelästigung gegeben hatte. Beschwerden wurden allerdings mehrfach an Bürgermeister, Verwaltung, Landratsamt und die Firma selbst gerichtet. Dort hatte man auch die Verladung von Schrottmaterialien zu den Lärmzeiten telefonisch bestätigt. Daran konnte sich scheinbar am Tag der Sitzung niemand mehr erinnern.

Der 2. Bürgermeister ließ probeweise abstimmen. Die Abstimmung fand per Handzeichen statt. Wieso finden überhaupt Probeabstimmungen statt und wieso nicht anonym? Gemeinderäte, die eventuell gegen das Vorhaben sind, hätten so mehr Chancen ihre Meinung offen und ehrlich zu äußern ohne Folgen zu befürchten. Acht Gemeinderäte mit Wohnsitz in Rödelsee könnten sich nach diesem Votum ein Industriegebiet in unmittelbarer Nähe zu Fröhstockheim vorstellen. Die Räte der Fröhstockheimer Liste wurden aufgrund ihrer Verweigerung der Abstimmung vom 2. Bürgermeister als Spielverderber betitelt.

Wird es wirklich als fair und demokratisch angesehen, wenn von allen zwölf Gemeinderäten lediglich drei aus der Gemeinde stammen, die auch betroffen ist? Wie kann es sein, dass Rödelseer über das Schicksal der Fröhstockheimer bestimmen? Und würden sie alle noch genauso abstimmen, wenn sie selbst davon unmittelbar betroffen wären?

Charlotte Deininger und Bernd Hauser

97348 Fröhstockheim