Die ehemalige Strecke der Steigerwaldbahn zu aktivieren, ist sinnlos und weit entfernt von jeder Realität! Alle elf Anliegergemeinden, Gerolzhofen ist noch unentschlossen, lehnen eine Inbetriebnahme ab, da sie auch keine sichtbare Verbesserung für ihre Bewohner bedeutet. Der weitere Ausbau des ÖPNV, eventuell mit Elektrobussen, hat Priorität, können diese doch gerade in größeren Orten mehrere Haltestellen anfahren.

Viele Bürgerinnen und Bürger haben in den letzten 25 Jahren ihre Häuser nach gültigem Baurecht nahe der Bahnstrecke erstellt oder solche erworben. Es gibt auch keine konkreten Vorstellungen über notwendige Bahngebäude, die es entweder gar nicht mehr gibt oder die völlig marode sind, noch über Folgekosten für den Steuerzahler.

Was ist jetzt notwendig? Endlich Nägel mit Köpfen zu machen, eine Entscheidung herbeizuführen, die den Willen der Gemeinden und der überwiegenden Zahl der Menschen ernst nimmt. Eine Reaktivierung der ehemaligen Steigerwaldbahn ist somit abzulehnen und eignet sich nicht für ideologische Träumereien und parteipolitische Spielchen.

Willen der Bürger ernst nehmen

Die beauftragte Firma Meißner-Gleisrückbau hat vor Jahren die Strecke aufgekauft und im Januar 2020 öffentlich erklärt: Alle Gleise sind auf unter 14 Zentimeter abgefahren und somit nicht mehr zulässig und alle Holz- und Betonschwellen marode; also müssen sie raus. Das heißt: totaler Neuaufbau der Strecke, wohl mit wie bisher 18 Ampel- oder Schrankenanlagen sowie 52 weiteren Querungen mit notwendigen Beschilderungen. Allein hier: Welch eine Beeinträchtigung des vorhandenen Verkehrs. Kosten dafür: 60 bis 70 Millionen Euro.

Warum nicht die gesamte Strecke von Großlangheim bis Schweinfurt zu einem modernen, zeitgemäßen Rad-/Radschnellweg ausbauen. Zwischen Kitzingen und Großlangheim gibt es bereits einen guten Radweg. Warum nicht das Gleiche tun wie zwischen Zeitlofs und Wildflecken, wo die Rhön-Expressbahn mit etwa 24 Kilometern Streckenlänge vor rund zwei Jahren einen solchen Ausbau erfahren hat? Ich habe die Strecke zwei Mal mit dem Rad abgefahren – einfach super, etwa drei Meter breit, ohne merkliche Steigungen. Die Menschen in den Orten und in der Region sind begeistert „endlich mal was G’scheit's gemacht“.

Die Firma Meißner hat diese Veränderungen durchgeführt. Nach dem Entfernen der Schienen, Schwellen und des Gründurchwuchses wird das Schotterbett gesplittet, verdichtet und mit einer acht Zentimeter starken Asphaltdecke versehen, die besonders für Fahrräder und Kinderkleinfahrzeuge geeignet ist. Was für eine tolle Lösung im Zeichen des Booms bei Elektrorädern und welch ein echter Beitrag für die Natur, die Bedürfnisse der Menschen in der Region und unsere Gäste.

Das Beste zum Schluss: Laut Rücksprache mit der Firma Meißner und einer hier bekannten Asphaltfirma liegen die Gesamtkosten dafür bei rund sechs bis acht Millionen Euro. Beim Rhönradweg gab es dafür 70 Prozent Zuschuss. Der Wille der Gemeinden und ihrer Menschen sollte endlich ernst genommen werden!

Lothar Voltz

97337 Schernau