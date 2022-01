Zum Artikel "Wie geht es weiter mit dem Ausbau der Windkraft" erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Das politische Führungspersonal steht sich beim Thema Energiewende seit 20 Jahren selbst im Weg. Die Energiewende gehört in kommunale Hand! Und warum?

Ein Windrad in kommunaler Hand gehört allen Gemeindemitgliedern, nicht nur wohlbetuchten oder nur einem Investor. Das ist der Punkt der maximal möglichen Akzeptanz. Touristen stört so ein Windrad nicht, bei uns entstand ein gut besuchter Wohnmobilstellplatz in 800 Meter Entfernung zum Rad. Wenn die Steuereinnahmen aus dem Tourismus für unsere Kommunen ausreichen, wie kann es dann sein, dass es unserer Tourismushochburg in der Mainschleife sehr schwer gefallen ist, ein Freibad zeitnah zu sanieren? Gewerbegebiete vor den Toren unserer historischen Altstädte sind auch kein Blickfang!

Zahlreiche kleinere Kommunen haben damals die im Artikel angesprochene Goldgräberstimmung genutzt und in Windkraft etc. investiert. Heute stehen diesen Kommunen jährliche Überschüsse in Millionenhöhe zur Verfügung, um entweder Investitionen zu tätigen oder Gebühren auf niedrigem Niveau zu halten. Taktgeber waren ausschließlich Gemeinderäte, welche es verstanden haben, ihre Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Frei nach dem Motto: Was du in anderen entzünden willst, muss in Dir selbst brennen.

Windkraft benötigt neunmal weniger Fläche als Freiflächenphotovoltaik und beim Infraschall hat man sich deutlich zu Ungunsten der Windkraft verrechnet. Die befürchtete Belastung ist deutlich geringer.

Wenn die Landesregierung das sinnvoll unterstützen möchte, dann möge sie bitte für Investitionen in Projekte der regenerativen Energien für die Kommunen Ausfallbürgschaften übernehmen, um den Gemeinderäten die Angst vor Investitionen in Millionenhöhe zu nehmen. In Bayern heizen noch 75 Prozent der Haushalte mit Öl und Gas und das Marktpotenzial ist enorm, die Mobilität noch gar nicht berücksichtigt. Zudem wird zukünftig das Land die großen Städte wie bei den Nahrungsmitteln mit versorgen müssen. Es reicht nicht nur auf die eigene Gemeinde zu sehen.

Deshalb sollten eigentlich auch die Bürgerinnen und Bürger Druck auf ihre Rathäuser machen, um hier attraktive, regionale Angebote für Strom und Wärme zu erhalten und dazu braucht es unter anderem auch mehr Nutzung der Windkraft vor Ort. Aber bitte stellt die Windräder nicht ins Schlafzimmer der Wildtiere (Wald), das ist schlichtweg Unsinn und arrogant gegenüber unserer Natur! Die Ackerfluren sind wahrlich groß genug, und mit Straßen, Wegen und Stromtrassen schon erschlossen. Das Geld ist billig, die Technik ausgereift, also worauf dann noch warten? Traut Euch!

Bernd Müller

97337 Neuses am Berg