Zu "Kein Boostern vor der Fünf-Monats-Grenze" vom 6. Dezember erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Wie in einem Ihrer Artikel zu lesen ist, wurde eine Dame am Impfzentrum Kitzingen abgewiesen, weil die Frist zur Auffrischung noch nicht verstrichen war. Mir ist es genauso ergangen. Ich war am Sonntag, 5. Dezember, fünf Tage zu früh dran und wurde nicht geimpft. Allerdings wurde mir das plausibel erklärt. Ich bekam auch direkt einen neuen zeitnahen Termin angeboten. Daher sage ich klar, dass ich mit dem Service im Kitzinger Impfzentrum wie schon bei meiner Zweitimpfung sehr zufrieden bin. Die Engagierten dort leisten eine hervorragende Arbeit in dieser Zeit.

Thomas Kram

97337 Dettelbach-Euerfeld