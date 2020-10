Zum Artikel "Hitzige Diskussion um große Eventanlage" vom 9. Oktober über die Umgestaltung des früheren Waldgasthofes in Rehweiler erreichte die Redaktion folgende Leserzuschrift.

Als Teilnehmende der Anliegerversammlung der Rehweiler Bürger in Geiselwind am 7. Oktober war ich zunächst sehr darüber befremdet, dass aus Kostengründen keine Mikrofonanlage zur Verfügung stand, entgegegen der Aussage des Herrn Stöckinger, sie habe nicht funktioniert. So konnte über eine längere Zeit niemand gehört werden und erst nach dem Angebot eines Teilnehmenden Abhilfe geschaffen werden, stand dann doch in Windeseile eine gemeindliche Lautsprecheranlage für das Podium zur Verfügung. Es vermittelt mir den Eindruck, die ganze Veranstaltung sei ohnehin nicht ernst zu nehmen. Dies zeigte auch das Verhalten des Herrn Öchsner, der stets den Fragesteller unterbrach. Was nützen Bürgerstimmen, wenn Sie nicht gehört werden können?

Herr Öchsner spielte seine am 15. Juni 2020 von Andreas Stöckinger zitierte Äußerung ("Wir wollen die Nummer eins für alle unvergesslichen Familien-, Firmen- und Hochzeitsevents in jeder Größe der Feier und für jeden Geldbeutel im natürlichen Steigerwald sein, ohne Wenn und Aber") herunter mit dem Argument, so sei das doch gar nicht gemeint; er wolle lediglich eine Einkehrmöglichkeit für Wanderer und Radfahrer bieten, die Veranstaltungen seien auf maximal 300 Gäste dimensioniert, beantwortete Öchsner die Frage nach seiner Werbung. Diese Kehrtwendungen verunsicherte uns als Bürger sehr, da an anderer Stelle dann doch von "unvergesslichen Feierlichkeiten" die Rede war. Was nun?

Sehr befremdlich empfand ich auch Öchsners Äußerung zu Beginn der Fragerunde: Warum solle man nach Rehweiler kommen, seine Eventanlage gäbe Grund dazu. Und damit ist die Klientel angesprochen: Menschen, die Events wollen, "ohne wenn und aber" und mit Wunsch nach mehr als 60 Dezibel, aber keine Ruhesuchenden.

Wie kann man jedoch den Ausführungen des Herrn Öchsner Glauben schenken, wenn er sich für seine Homepage nicht verantwortlich zeigt und seine eigene Internet-Werbung als Werk seiner Mitarbeiter hinstellt? Wenn er konkrete Fragen lavierend bzw. äußerst unkonkret beantwortet? Wenn er Werbung für "seinen Eventsee" mit einem Bild des Dorfweihers (fremdem Eigentum) bestückt?

Die Feststellung, es sei hitzig geworden und die Argumente drehten sich im Kreis, lag auch an Äußerungen des Herrn Öchsner, der die Argumente der Bürger nicht ernst nahm, sondern von einer "Hetzkampagne" sprach. Polemisch gesprochen: Die "bösen Bürger aus Rehweiler wollen den armen Herrn Öchsner nicht zu seinem Recht kommen lassen".

Es ist wünschenswert, den Gastronomiebetrieb in Rehweiler wieder aufleben zu lassen – das tut Rehweiler gut –, aber im Miteinander.

Andrea Dubrauszky

97236 Randersacker-Lindelbach