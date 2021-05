Zum Artikel "Baugebiet Astheim: Rückschlag für die Grünen" vom 20. Mai erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Wer die Stadtratssitzung am Montag besucht hat und sich einigermaßen mit dem Thema Baugebiet Astheim beschäftigt hat, konnte eigentlich die Sitzung nur mit einem Kopfschütteln verlassen. Da wurden in "Trump-Manier" Falschbehauptungen in den Raum gestellt und es ging sogar so weit, dass sich anwesende Stadträte als besser informiert bezeichneten, als 16 promovierte, teilweise mit einer Professur ausgezeichnete Wissenschaftler. Wie im großen Kino wird auch im kleinen Volkach nicht auf die Wissenschaft gehört.

Das Fazit dieser haarsträubenden Sitzung: Natur für die Nachwelt zu erhalten lohnt sich nicht. Hauptsache, man macht acht oder neun Häuslebauer glücklich. Ein fragwürdiges Glück, wenn man doch immer mit dem Gefühl leben muss, ein einzigartiges Stück Natur zerstört zu haben.

Doch Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und die Träger der öffentlichen Belange hören hoffentlich auch die wahren Experten!

Doris Geiger

97332 Volkach